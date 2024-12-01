شكرا لقرائتكم خبر عن ‏منتخب الكرة النسائية يطلب معسكرا نهاية ديسمبر استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لمنتخب النسائية لكرة الصالات تحت قيادة نادر رشاد إقامة معسكر مفتوح نهاية الشهر الجاري، استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التى ستقام فى الفلبين 2025.

واختتم منتخب السيدات معسكره التدريبي المفتوح أمس، السبت، والذي أقيم فى الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة،

وضمت قائمة المنتخب في آخر تجمع فى حراسة المرمى كلا من سهيلة حسين تقى صبرى وأسماء البسيونى واللاعبات إسراء فرج ومنى السيد وملك عمرو وندي مؤمن وشيماء على ونورهان عمر وشروق ابراهيم ونورهان عاشور، وايمان حسن ومنار حميد ومنه منصور وأمينه وليد ويارا صبري وندي الغريب.



ويبحث الجهاز الفني عن انتقاء أفضل العناصر من المواهب النسائية لتكوين القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية المشوار الأفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كاس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من ايمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، الدكتورة رنيم عبد الراضي اخصائي العلاج الطبيعي وكابتن سونيا السيد ادارى.