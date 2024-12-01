شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى يلغى هدف رامى ربيعة فى شباك البنك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ألغى محمد الحنفى حكم مباراة الأهلى والبنك هدف التقدم الذى سجله رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر فى الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري وذلك فى الشوط الثانى للمباراة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر حكم المباراة إلغاء هدف النادي الأهلي بداعي وجود خطأ عكسي ضد رامي ربيعة قبل تسجيل الهدف.

ويخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة البنك الأهلي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، وكريم الدبيس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



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