شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يبحث فك شفرة دفاع البنك والنتيجة 0 - 0 وهدف ملغى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

مازال التعادل السلبي مسيطراً على نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب البنك الأهلي الذي حاول شن هجوم على الأهلي، وهدد مرماه عن طريق أنور في الدقيقة الثالثة ولكن تصدى لها مصطفى شوبير، فيما أنقذ شوبير فرصة جديد للبنك في الدقيقة الخامسة.

وأهدر ياو أنور فرصة هدف محقق للبنك الأهلي في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الفريق الأحمر، وأهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 26 بعد انفراد بالمرمى ولكن تصدى لها البلعوطي.

وهدد ياسر إبراهيم مرمى البنك الأهلي برأسية في الدقيقة 35 بعد متابعته لركلة ركنية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى البلعوطي، وتوقف اللعب في الدقيقة 37 نتيجة إصابة أحمد ياسر ريان وبعدها غادر الملعب في تغيير اضطراري وشارك بدلا منه جريندو في الدقيقة 41، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول عمرو السولية بدلا من أحمد نبيل كوكا، للسيطرة على منطقة وسط الملعب التي شهدت تفوقا للبنك الأهلي طوال الشوط الأول، وسدد السولية تصويبة من داخل منطقة جزاء البنك في الدقيقة 52 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وهدد كهربا مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 68 ولكن ضربت كرته في قدم المدافع وتحولت إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 70 بنزول رضا سليم وعمر كمال بدلا من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح، وأجرى البنك الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 74 بنزول سيرجي أكا بدلا من محمد فتحي للإصابة.

وأحرز الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 74 عن طريق رامي ربيعة، قبل أن يتم إلغاء الهدف من قبل غرفة الفار بداعي وجود لمسة يد على ربيعة الكرة التي سبقت الهدف

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط: محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: احمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

ويخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة البنك الأهلي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، وكريم الدبيس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.