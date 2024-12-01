شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت: تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان كسر فى الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عمر، مراسل قناة On time sport، أنه تواصل مع طبيب فريق البنك الأهلى، وأكد أن تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق عبارة عن كسر فى الترقوة، وسيخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه المقامة حالياً أمام الأهلي باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ودخلت عربة الإسعاف لملعب المباراة لنقل اللاعب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة فى الكتف بعد احتكاك مع مروان عطية لاعب خط وسط الأهلى.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.