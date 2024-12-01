شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يطلب تقريرا مفصلا عن أزمة مستحقات فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب هاني أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة المصري القادم والفائز بالتزكية، بتقديم تقرير مفصل حول أزمة مستحقات المدرب البرتغالي السابق للمنتخب الوطني روي فيتوريا.

يأتي هذا الطلب في أعقاب تصاعد الخلافات بين الطرفين في الفترة الأخيرة بشأن مستحقات فيتوريا المالية المتأخرة.



وكان فيتوريا قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بحقوقه المالية، مما وضع اتحاد الكرة المصري في موقف محرج. ويهدف أبو ريدة من خلال هذا التقرير إلى فهم كامل للأبعاد القانونية والمالية لهذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عادل وسريع.



ومن المتوقع أن يتضمن التقرير تفصيلاً كاملاً للعقد الذي يربط بين الاتحاد المصري وفيتوريا، والقيمة الإجمالية للمستحقات المتأخرة، والإجراءات التي اتخذها الاتحاد حتى الآن لحل هذه الأزمة.



أسباب طلب التقرير يتصدرها الحفاظ على سمعة الكرة المصرية وتجنب أي عقوبات قد يفرضها الفيفا على الاتحاد المصري، كما يهدف التقرير إلى فهم أبعاد القضية بشكل كامل والعمل على حلها بشكل ودي لتجنب المزيد من التصعيد القانوني.