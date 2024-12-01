شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادر أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلى، مباراة فريقه المقامة حالياً أمام الأهلي باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ودخلت عربة الإسعاف لملعب المباراة لنقل اللاعب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة فى الكتف بعد احتكاك مع مروان عطية لاعب خط وسط الأهلى.

ويخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة البنك الأهلي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، وكريم الدبيس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.