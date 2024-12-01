شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم سبورتنج بثلاثية وبروكسى يفوز على كهرباء الإسماعيلية 3 - 2 بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن مواصلة طنطا لعروضه الجيدة، محققا الفوز الثالث على حساب سبورتنج بثلاثية دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويدخل منطقة الوسط بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 9 نقاط وأصبحوا في موقف صعب .



كما نجح بروكسى في تحويل خسارته بهدفين مقابل هدف أمام كهرباء الإسماعيلية إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رافعاً رصيده إلى 16 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الكهرباء عن 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تعادل المنصورة مع بلدية المحلة سلبيا.