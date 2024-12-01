شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يهدد مرمى الأهلي والتعادل السلبي سيد الموقف بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب البنك الأهلي الذي حاول شن هجوم على الأهلي، وهدد مرماه عن طريق أنور في الدقيقة الثالثة ولكن تصدى لها مصطفى شوبير، فيما أنقذ شوبير فرصة جديد للبنك في الدقيقة الخامسة.

وأهدر ياو أنور فرصة هدف محقق للبنك الأهلي في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الفريق الأحمر، واستمر السيطرة في اللعب في صالح فريق البنك، بدون خطورة من لاعبي الأهلي في أول نصف ساعة.

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط: محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: احمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

ويخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة البنك الأهلي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، وكريم الدبيس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.