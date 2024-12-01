شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول أوفى إيجاريا خلال أيام استعدادًا لتوقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك عرضًا ماديًا للإنجليزي أوفي إيجاريا مقابل التوقيع للقلعة البيضاء لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، بناءً على رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى.

ومن المنتظر أن يصل أوفي إيجاريا إلى القاهرة خلال أيام، فى حال الموافقة على العرض المادي المقدم من الزمالك، من أجل توقيع العقود بشكل رسمى والخضوع لبرنامج تأهيلى لحين حلول فترة الانتقالات والانضمام للفارس الأبيض.

وكان هناك تخوف من مسئولى نادي الزمالك من فشل صفقة أوفى إيجاريا الناتج عن ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، لكنهم وافقوا على التوقيع معه لمدة 6 أشهر حتى يكون فى هذه المدة تحت التقييم، إلا أن اللاعب يرغب فى التوقيع لمدة موسم الأمر الذى أثار الخلاف بين الطرفين.

ونجح جوميز فى إذابة جبال الثلج بين أوفي إيجاريا ومسئولى نادي الزمالك بعد تعهده، بأن اللاعب سينجح مع القلعة البيضاء وسيقدم مستوى قوي يلبي طموحات ورغبات الجماهير،خاصة أنه دربه فى وقت سابق ويعلم قدراته وإمكانياته الفنية جيداً.

أكد البرتغالى أنه بالفعل يرغب في ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا لافتا إلى أنه لاعب جيد وسيكون إضافة للفريق، متمنياً ألا يوقع على أى من العروض التى تلقاها مؤخرا خارج مصر ليتمكن من ضمه فى فترة الانتقالات المقبلة.

وكان إيجاريا خضع للاختبار في الزمالك لمدة 48 ساعة لكن اللاعب رفض إكمال فترة الاختبار والتي حددها الزمالك 10 أيام فتم توجيه الشكر له وفشلت الصفقة، إلا أن جوميز طلب ضم اللاعب وشدد على ضرورة التعاقد معه، فتم تجديد المفاوضات معه.