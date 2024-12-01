شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: اتفقنا مع شركة الفار على تحديث المعدات المستخدمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

كشف جمال علام ، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه تم الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن تقنية الـvar على تحديث المعدات المستخدمة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال علام، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتدشين موقع اتحاد الكرة، إن المجلس عند توليه مهمته كانت هناك مشاكل وأزمات بسبب تقنية حكم الفيديو والمستحقات، ولكننا عملنا على تطويره وإنهاء جميع الأمور المتعلقة به لاستمراره فى التواجد بالدوري المصري، وتحديثه خلال الفترة المقبلة.