شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحدد مصيره من اعتزال كرة القدم نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب رحلة شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مع الساحرة المستديرة من النهاية، بعدما بلغ الحارس من العمر 41 عامًا، حيث إنه من مواليد 1983 وأصبح على مقربة من تعليق قفازاته وإعلان اعتزال كرة القدم.

تعاقد شريف إكرامى مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2025، وبالتواصل مع أحد المقربين من حارس الأهلى ومنتخب مصر السابق، أكد أن شريف إكرامى أجل اتخاذ القرار النهائى بشأن مصيره مع الكرة القدم لنهاية الموسم.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شريف إكرامى لم يحسم قراره النهائى من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم، وقد يكون القرار الأقرب هو استمرار اللاعب مع فريقه لمدة موسم آخر، إلا أن شريف يفضل عدم حسم أى أمر لحين اقتراب الموسم من النهاية، خاصة أن كرة القدم تشهد متغيرات كل يوم، ومن الوارد أن يكمل الحارس مشواره مع الساحرة المستديرة.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى في الخامسة مساء غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.