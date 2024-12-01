شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إطلاق الموقع الرسمي الجديد في مؤتمر صحفي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:54 م

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام ، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد، فى خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

ويهدف هذا الإطلاق لتقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملاً لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.