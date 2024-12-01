شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر رابع العالم فى البطولة العسكرية للفروسية بقطر والان مع تفاصيل الخبر

حصل منتخب مصر للفروسية على المركز الرابع فى بطولة العالم العسكرية للفروسية بنسختها الـ24 التي استضافتها قطر بميدان لونجين الداخلي فى الشقب بمشاركة 15 دولة.

وحصد منتخب مصر للفروسية، الذي يمثله الثلاثي محمد البرعي وشادي أشرف ونور حازم، على 248 نقطة ليحصل على المركز الرابع فى نهاية منافسات الجماعي لقفز الحواجز ببطولة العالم العسكرية للفروسية بقطر.

فيما فاز المنتخب الإيطالي بمنافسات الجماعي لقفز الحواجز بعد حصوله على 302 نقطة في الصدارة، وجاء منتخب البرازيل في الوصافة برصيد 273 نقطة، ثم المنتخب القطري الشقيق برصيد 255 نقطة، ثم منتخب مصر في المركز الرابع بـ 248 نقطة، ومن خلفه سوريا بـ 216 نقطة، والامارات بـ 210 نقاط.