شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع راحة 48 ساعة بعد الفوز على الاتحاد.. وبسيونى يبحث عن وديتين والان مع تفاصيل الخبر

منح عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى لطلائع الجيش ، لاعبيه راحة من التدريبات 48 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله رجب عمران فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، فيما يبحث الجهاز الفنى عن مباراتين وديتين يومى 5 و 8 ديسمبر الجاري لتجهيز لاعبيه لمواجهة بتروجت.

ويستعد الطلائع لمواجهة بتروجت المقرر لها الخامسة مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.