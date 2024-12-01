بطولة ألمانيا: بايرن يؤكد إصابة كاين بتمرق في الفخذ

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تعرّض المهاجم الإنكليزي لبايرن ميونيخ الالماني هاري كاين لـ"تمزق عضلي صغير" في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن خلال المباراة امام بوروسيا دورتموند التي انتهت بالتعادل 1 1 ضمن الدوري الألماني لكرة القدم السبت، بحسب ما أفاد ناديه الاحد.

وأوضح النادي البافاري في بيان صحافي مقتضب أن الدولي الإنكليزي خضع لفحص، مشيرا الى غياب مهاجم "الاسود الثلاثة" لفترة لم يحددها، ما يعني غيابه عن المباراة المرتقبة امام باير ليفركوزن بطل الدوري المحلي الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا.

من جهتها، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن غيابه لحوالى أسبوعين.

وغادر كاين الملعب امام مضيفه دورتموند في الدقيقة 33، وتوجه مباشرة الى غرفة الملابس. وصرّح المدرب البلجيكي للعملاق البافاري فنسنان كومباني "يقول إن الأمر ليس خطيرا للغاية، دعونا نأمل".

ويُعد كاين أحد أبرز ركائز بايرن حيث سجل له 20 هدفًا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.