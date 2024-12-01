شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو اتحاد الكرة يكرمون جمال علام ومجلسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص موظفو اتحاد الكرة على تجهيز تورتة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد. وقدم موظفو الجبلاية الشكر لمجلس الإدارة فى آخر اجتماعات المجلس، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد، ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم فى المرحلة المقبلة.



توديع مجلس جمال علام



تورتة وداع مجلس جمال علام



جمال علام

ويستعد اتحاد الكرة لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية خلال الفترة من 2024 حتى 2028، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى برئاسة جمال علام الذى تولى المسئولية فى 5 يناير 2021.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.