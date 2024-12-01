شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى يفوز برئاسة اتحاد الووشو كونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز شريف مصطفى برئاسة الاتحاد المصري للوشو كونغ فو بالتزكية لدورة انتخابية جديدة 2024/ 2028.

واجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد، في الثالثة عصر اليوم الأحد بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور 31 هيئة من أصل 35 يحق لها الحضور.

وضمت قائمة الفائزين كلا من، شريف مصطفى رئيسا، وفي العضوية كل من اللواء علي القرقاري، المهندس محمود خيري، اللواء محمد محيي الدين، النائب محمد لبيب، العقيد الكيلاني فاروق، الرائد أحمد محمد، الدكتور محمد الجملي، وفي الاحتياطي المحاسب هشام البيلي.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد أيمن مندوب اللجنة الأولمبية، والمستشار محمد عمر المشرف القضائي على الجمعية العمومية.