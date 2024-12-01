شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسي تتعهد بتطوير قطاعات ناشئي الاسكواش وتؤكد: انتظروا ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:32 م

كشفت آمنة الطرابلسي رئيس اتحاد الاسكواش التى نجحت فى الانتخابات التى أجريت اليوم، أن مجلسها لديه خطة لتطوير قطاع الناشئين والتحكيم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت آمنة الطرابلسي، فى تصريح لليوم السابع، إن تحقيق ميدالية أولمبية فى لوس أنجلوس 2028 هدف رئيسى تعمل عليه هى وزملاؤها لتعد الشعب المصرى بميدالية أولمبية فى رياضة الاسكواش.

وفازت آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لانتخاب مجلس جديد فى دورة 2024-2028 بالحصول على 7 أصوات.

ونجح فى العضوية كل من، مى الأطمس وأحمد حواس وطارق طبوزادة وسارة النعماني و عمر المرشدى ومحمد حسين ويوسف عبود.

ويستعد المجلس الجديد بالاتحاد لخوض مهمة صعبة، حيث يستعد الاسكواش لأول ظهور أولمبي في تاريخ اللعبة وذلك في دورة لوس أنجلوس 2028.