شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الاسكواش الجديد برئاسة آمنة الطرابلسي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:25 م

حسمت آمنة الطرابلسي رئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لانتخاب مجلس جديد في دورة 2024-2028 بالحصول على 7 أصوات، مقابل صوتين لعاصم خليفة ومثلهما لعمر البرلسي.

ونجح فى العضوية كل من، مى الأطمس وأحمد حواس وطارق طبوزادة وسارة النعماني وعمر المرشدى ومحمد حسين، ويوسف العبد.

ويستعد المجلس الجديد بالاتحاد لخوض مهمة صعبة، حيث يستعد الاسكواش لأول ظهور أولمبي في تاريخ اللعبة وذلك في دورة لوس أنجلوس 2028.



فرحة الطرابلسي



فرحة آمنة الطرابلسي



فوز آمنة الطرابلسي في الإسكواش



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