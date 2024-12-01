شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يخطر الأهلي بتعيين صادق السالمى حكماً لمباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:19 م

تلقى النادى الأهلى إخطاراً من الاتحاد الافريقى الكاف بتعيين التونسي صادق السالمي لإدارة مباراة المارد الأحمر ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات والمقرر لها الأحد 22 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة فى السادسة مساءً.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي: "التونسي الصادق السالمي حكما للساحة، ويعاونه كل من وائل الحناشي مساعد أول ويوسف الجامي مساعد ثان ومحمد يسري بو علي حكما رابعا". يشار إلى أن الأهلي نجح في الفوز بمباراة الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4ـ2، فيما خسر شباب بلوزداد أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. جدير بالذكر أن مباريات دور المجموعات، تُلعب بدون تقنية الـvar.

فى سياق آخر، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي فى إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى الخامسة مساءً باستاد السلام.

لعب الفريقان 9 لقاءات، بواقع ثمانى مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز موسم 2020-2021 بجانب مباراة فى كأس الرابطة 1-1 ، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في الأول من أغسطس الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في أربع مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

تعادل الأهلى مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، فيما خسر البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.