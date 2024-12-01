شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة اليوم، وعلى رأسها إعلان طاقم اللتحكيم لمباراة الزمالك وأنيمبا بالكونفدرالية، مواجهة الاهلى والبنك بالدورى، وفوز آمنة الطرابلسى برئاسة اتحاد الإسكواش.

طاقم تحكيم رواندى لإدارة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنيمبا النيجيري ، والمقرر لها 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين و الرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

كواليس حضور إمام عاشور حفل زفاف ملكة جمال مصر.. "ميعرفش غير رضا البحراوى"

شهد حفل زفاف ملكة جمال مصر السابقة هاجر محمد مختار على رجل الأعمال محمد السيد، بأحد الفنادق الكبرى على النيل، حضور إمام عاشور نجم الأهلي، والذى تسبب في ضجة كبرى نظرًا للأحداث الجارية داخل أروقة القلعة الحمراء فى ظل العقوبة الموقعة على اللاعب بتغريمه مليون جنيه للاعتراض على عدم المشاركة، وتجاوزه فى حق محمد الشناوى قائد الفريق.

والدة هنا جودة: تهنئة قرينة الرئيس دافع قوى لتحقيق المزيد من البطولات

قالت الدكتورة رضوى عزب، والدة هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والمتوجة ببرونزية بطولة العالم، إن التهئنة التى أرسلتها السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ابنتها بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم دافع قوى لبذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة.

وأضافت والدة اللاعبة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تهنئة قرينة الرئيس ستحفز هنا على الاجتهاد أكثر، وتعمل على نفسها أكثر الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الرئيس وقرينته بالرياضيين عامة وابنتها خاصة، حتى تحقق أحلام وطموحات الشعب المصرى.



الأهلى يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام البنك فى الدوري الليلة

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الخامسة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

آمنة الطرابلسي رئيساً لاتحاد الاسكواش

فازت آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لانتخاب مجلس جديد في دورة 2024-2028.

وحصلت آمنة على 7 أصوات مقابل صوتين لـ عاصم خليفة، ومثلهما لعمر البرلسى.

مدرب الكرة النسائية بالزمالك: نرفض تسجيل أهداف كثيرة حتى لا تنسحب الفرق

كشف عادل حسين ، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك ، أنه خلال مباريات الفريق بالدورى لا يهمه تسجيل الأهداف الكثيرة لأنها لن تفيد الفريق.

وقال حسين، فى تصريح لبرنامج "نهارك أبيض" الذى يقدمه الإعلامى خالد غانم عبر قناة الزمالك، "الأهداف الكتير مش مهم بالنسبة لنا كفريق، ومش هيفيد الفرق الثانية، لكن على العكس".

اتحاد الكرة يتلقى ترشيحات خبراء أجانب لرئاسة لجنة الحكام

فتح اتحاد الكرة المصري الباب لاستقبال ترشيحات خبراء أجانب لرئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبلة، بعد المستوى المتراجع للحكام في الفترة الماضية من الدوري رغم قصرها حيث لم يمر سوى أربع جولات فقط.

ويسعى الاتحاد، من خلال استقدام خبير أجنبي، لرفع مستوى التحكيم المصري، وتطبيق أحدث الأساليب العالمية في إدارة المباريات، كما يهدف إلى ضخ دماء جديدة في لجنة الحكام، وإدخال رؤى جديدة تساهم في تطوير أداء الحكام المصريين.