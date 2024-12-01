شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يواصل التدريب مع مستبعدي الأهلى.. وغياب الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

واصل إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، مرانه المنفرد باستاد مختار التتش عصر اليوم، الأحد، برفقة لاعبى المارد الأحمر المستبعدين من مواجهة البنك الأهلى، وهم الفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري وكريم وليد "نيدفيد" وطاهر محمد طاهر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله، فيما تغيب محمد الشناوى حارس الأهلى عن مران المستبعدين.

ويعتزم نجوم النادى الأهلى الكبار، بقيادة عمرو السولية ورامى ربيعة، ترتيب جلسة بين الثنائى محمد الشناوى قائد الفريق وإمام عاشور لاعب خط الوسط لتصفية الأجواء بين الثنائى يقوم خلالها الأخير بتقديم اعتذار لحارس المارد الأحمر.

واعتذر إمام عاشور لاعب فريق الأهلى، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب إمام عاشور على منشور له على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد منى، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

وأضاف، "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل"، وأتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي ".

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء ستاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدى اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده فى استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته فى مران الفريق باليوم التإلى اعتراضا على عدم مشاركته فى مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة فى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الخامسة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.