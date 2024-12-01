شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسي رئيساً لاتحاد الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:01 م

فازت آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصرى للاسكواش فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لانتخاب مجلس جديد في دورة 2024-2028.

وحصلت آمنة على 7 أصوات مقابل صوتين لـ عاصم خليفة، ومثلهما لعمر البرلسى.

ويستعد المجلس الجديد بالاتحاد لخوض مهمة صعبة، حيث يستعد الاسكواش لأول ظهور أولمبي في تاريخ اللعبة وذلك في دورة لوس أنجلوس 2028.

تواجد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، ممثلا للقلعة الحمراء فى الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد المصري للاسكواش لانتخاب مجلس جديد في دورة 2024-2028.