شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو وكهربا والشحات فى هجوم الأهلي أمام البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من: مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الخامسة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك 7.55 مليون يورو.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.