شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه البولندية كاتارزينا فى نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس والان مع تفاصيل الخبر

تخوض البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس مواجهة حاسمة في السادسة والنصف مساء اليوم، عندما تلتقي بالبولندية كاتارزينا كاوا، فى المباراة النهائية ببطولة بوينس آيرس للتنس المقامة بالأرجنتين.

بدأت البطلة المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس بمواجهة فاليريا ستراخوفا في دور الـ32، حيث فازت ميار شريف في الشوط الأول بنتيجة 6-4 والشوط الثاني خسرت بنتيجة 4-6 وفي الشوط الثالث انتصرت بنتيجة 6-1، وفي دور الـ16 فازت ميار على كريستينا ملادينوفيتش بنتيجة أشواط 6-2،6-2.

وتأهلت ميار شريف إلى ربع نهائي البطولة لتفوزعلى اللاعبة الأرجنتينية جازمين أورتينزي، وفي دور نصف النهائي فازت اللاعبة المصرية على التشيكية سارة بجليك لتصل إلى نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس.