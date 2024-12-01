شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم

احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

احمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الخامسة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.