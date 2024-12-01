شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:09 م

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد المصري للاسكواش، لانتخاب مجلس جديد في دورة 2024-2028، بحضور 8 من أصل 11 حتى الآن.

ويتنافس على مقعد رئيس الاتحاد 4 مرشحين وهم: آمنة أحمد ماجد الطرابلسي، عمر خالد عبد الوهاب البرلسي، احمد خليل إسماعيل طاهر، عاصم محمد السيد خليفة.

فيما يتنافس على العضوية كل من:

سارة إبراهيم محمد النعماني

ـ أحمد أسامة حسن حواس

ـ تامر ممدوح عبدالمنعم

ـ عمر طلعت أحمد المرشدي

ـ محمد حسن على حسين

ـ مي محمد حامد الأطمس

ـ محمد على احمد على

ـ إبراهيم متولى إبراهيم متولى

ـ أشرف محمد مصطفى عثمان

ـ طارق مختار حسين طبوزادة

ـ عماد فريد توفيق الدفراوى العبد

ـ يوسف حسين عبدالكريم

ـ رانيا شريف لطفي بيومي

ـ حسام محمد جاد رجب

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش حضور 11 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت.

ويستعد المجلس الجديد بالاتحاد لخوض مهمة صعبة، حيث يستعد الاسكواش لأول ظهور أولمبي في تاريخ اللعبة وذلك في دورة لوس أنجلوس 2028.