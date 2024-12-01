شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى ملعب السلام، لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي، حيث عقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا مع انطلاق فقرات المران، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الخامسة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك 7.55 مليون يورو.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.