شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى.. موهبة مصرية تعانق الذهب فى البطولات العالمية والأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

تزخر مصر بالعديد من المواهب فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الرياضة والتي تضم الكثير والكثير من الأبطال، الذين شاركوا في كتابة التاريخ الرياضى، ومنهم أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث، الذى يتميز معدنه بأنه كالذهب لا يصدأ مهما مرت عليه السنوات.

نجح أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث فى كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الأبطال، والمواهب المصرية، فى ظل الإنجازات التي تم تحقيقها بالبطولات والمحافل الدولية التي يشارك فيها.

بطل الخماسى توج بالميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024، التي تٌعد الأولى في تاريخ اللعبة، والميدالية الأولمبية الثانية في مشوار اللاعب، حيث سبق وتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأت النجومية تعرف طريقها إلى أحمد الجندى في عام 2018 عندما توج بذهبية أولمبياد الشباب، كما توج بذهبية بطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة.

ولم يكتف الجندى بهذه الميداليات العالمية بل حصد جائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من جانب الاتحاد الدولي للخماسي، مرتين على التوالي، وتم إدراج اسمه في قائمة الشرف الوطني المصري في 2019 وكذلك الحصول على برونزية كأس العالم في نفس العام.

