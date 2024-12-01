شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يطمئن الجماهير بعد إصابته فى شظية القدم والان مع تفاصيل الخبر

طمأن المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، الجماهير المصرية بعد إصابته في مباراة فريقه الماضية بالدوري أمام طلائع الجيش بكسر أسفل عظمة شظية القدم.

وكتب المهدي سليمان، عبر حسابه على موقع "x"، "شكراً من القلب لكل حد بعت لي رسالة أو كلمة دعم أو اتصل، وجودكم فرق معايا جداً، وممتن ليكم أكتر مما تتخيلوا".



المهدي سليمان

من جانبه، كشف محمد الصاوي، طبيب نادي الاتحاد السكندري، "أن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش عبارة عن كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له فى المستشفى".

وقال الصاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

وأضاف، "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، ولكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

واختتم، "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".