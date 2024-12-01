شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبي: الأهلي يحقق أداء ماليا مميزا.. ونعمل على إنجاز 18 مشروعا إنشائيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سعد شلبي ، المدير التنفيذي للنادي الأهلى ، أن ناديه يمتلك قوة كبيرة على صعيد الأداء المالي المميز، بوصول الميزانية إلى أكثر من 7 ‏مليارات جنيه، ويتوازى معها قوة فى الأداء الرياضي والبنية التحتية والجوانب الخدمية للأعضاء والجماهير، وهو ما يعكس الجهود ‏الكبيرة للقائمين على الجوانب المالية ونجاحهم في تعظيم موارد النادي بشكل عام.‏

وأشار إلى أن النادي يعمل على تنفيذ 18 مشروعا إنشائيًا بتكلفة تصل إلى 760 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لإنجاز هذه ‏المشروعات الضخمة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.‏

وأضاف أن هناك خطوات متقدمة فى ملف استاد الأهلي بعدما شهدت الفترة الماضية تطورات في الجوانب الخاصة بالتصميم ‏والحقوق التجارية وحقوق التسمية، وغيرها من النواحي الإنشائية.‏