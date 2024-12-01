شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبي: الأهلي يحقق أداء ماليا مميزا.. ونعمل على إنجاز 18 مشروعا إنشائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 01 ديسمبر 2024 02:55 م
أكد الدكتور سعد شلبي ، المدير التنفيذي للنادي الأهلى ، أن ناديه يمتلك قوة كبيرة على صعيد الأداء المالي المميز، بوصول الميزانية إلى أكثر من 7 مليارات جنيه، ويتوازى معها قوة فى الأداء الرياضي والبنية التحتية والجوانب الخدمية للأعضاء والجماهير، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للقائمين على الجوانب المالية ونجاحهم في تعظيم موارد النادي بشكل عام.
وأشار إلى أن النادي يعمل على تنفيذ 18 مشروعا إنشائيًا بتكلفة تصل إلى 760 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لإنجاز هذه المشروعات الضخمة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.
وأضاف أن هناك خطوات متقدمة فى ملف استاد الأهلي بعدما شهدت الفترة الماضية تطورات في الجوانب الخاصة بالتصميم والحقوق التجارية وحقوق التسمية، وغيرها من النواحي الإنشائية.
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