شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع آخر الاستعدادات لاحتفالية "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة لمتابعة الاستعدادات الأولية للاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم فى نسختها السادسة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندسة أمل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ومسؤل الشركة المنظمة، ولفيف من قيادات الوزارة، ويتم تنفيذها تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتناول الاجتماع الاستعدادات التي تتم للاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة المقبلة من قادرون باختلاف .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن تشريف الرئيس للاحتفالية جعل منها تقليدا سنويا يعكس الاهتمام والرعاية التى توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لأبنائنا من ذوى الهمم، والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية.

وأضاف أن التجهيزات الخاصة بالاحتفالية "قادرون باختلاف " تتم على قدم وساق، بالتنسيق مع الجهات الشريكة في التنظيم، ومنها وزارة التضامن الاجتماعى انطلاقاً من التعاون المثمر معها وتنفيذ برامج مشتركة للنشء والشباب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، مؤكداً وزير الشباب ان الاحتفالية هذا العام ستتم بالتعاون أيضاً مع "20" وزارة بالحكومة المصرية.



صبحى مع لجنة قادرون