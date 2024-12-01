شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تعلن عن تغطية خاصة لقرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت تقديمها تغطية خاصة لقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الخميس المقبل.

وكتب حساب أون تايم سبورت عبر موقع "إكس": "بمشاركة النادي الأهلي... انتظروا تغطية لكل ما يخص قرعة كأس العالم للأندية 2025 على قناة أون تايم سبورتس يوم الخميس المقبل فى السادسة والنصف مساءً".



اون تايم سبورت

تُجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 في مدينة ميامي الأمريكية، وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 مرة كل 4 سنوات، ويشارك فيها 32 فريقا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ 16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المتأهلون لبطولة كأس العالم للأندية 2025

تأهل 32 فريقًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري، الوداد المغربي، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، كلوب ليون المكسيكي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، بوتافوجو البرازيلي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر، يوفنتوس، بورتو، بنفيكا، بوروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد، أوكلاند سيتي النيوزلاندي، أولسان هيواندي الكوري الجنوبي، سالزبورج النمساوي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، العين الإماراتي، ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميامي (المُضيف).