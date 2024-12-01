شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد وسام أبو علي وأشرف داري فى المران الجماعي قبل رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:31 م

اقترب النادي الأهلي من استعادة جهود ثنائي الفريق أشرف داري ووسام أبو علي في التدريبات الجماعية قبل رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب المغربي أشرف داري عن مباريات الأهلي والتدريبات الجماعية بسبب إصابته الأخيرة فى الكاحل، فيما يغيب الفلسطيني وسام أبو علي لإصابته الأخيرة مع منتخب بلاده في مشط القدم.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية، لكنهما لم يشاركا فى المران الجماعي، وتماثلا للشفاء بشكل جعلهما جاهزين للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.

ويغيب أشرف اري ووسام أبو علي عن مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري .

وسيتحدد موقف الثنائي من رحلة جنوب أفريقيا حسب مشاركتهما في التدريبات التي تسبق سفر الفريق يوم 4 ديسمبر الجاري، تمهيداً لخوض مباراة أورلاندو المقرر لها عصر 7 ديسمبر الجاري.