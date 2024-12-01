شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الأهلى والبنك قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي فى إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى الخامسة مساءً باستاد السلام.

لعب الفريقان 9 لقاءات، بواقع ثمانى مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز موسم 2020-2021 بجانب مباراة فى كأس الرابطة 1-1 ، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في الأول من أغسطس الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في أربع مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

تعادل الأهلى مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، فيما خسر البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواجهات الأهلى والبنك