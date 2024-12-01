شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح حكاية أسطورة كروية تستحق لقب "قدوة كل الأجيال" والان مع تفاصيل الخبر

يحفل التاريخ المصري بحكايات عن أساطير وقادة ورموز ونجوم في السياسة والفن والأدب، ومؤخراً نافس لاعب كرة قدم كل هؤلاء ليصبح بحق رمزاً وأسطورة وبطلاً من الأبطال.

إنه محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث أصبح الفرعون المصري بطلاً من الأبطال وتهافت الكتاب على الاستعانة بتاريخه ومشواره ليكون قدوة للأجيال القادمة.

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول، وحصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى موسم 2018.

وامتدت إنجازاته إلى القارة الأفريقية التي نشأ فيها، وحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب فى أفريقيا لعامي 2017 و2018، وجائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة بي بي سي لعام 2017.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

كانت بداية مسيرة محمد صلاح في الدوري المصري مع المقاولون العرب، ومنه احترف في أوروبا من بوابة بازل السويسري ، والذي قدمه بعد ذلك كهدية لتشيلسي لكن مورينيو رفضها، فرحل صلاح لفيورنتينا ثم إلى روما على سبيل الإعارة، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول

بالطبع كان لصلاح دور مهم منذ بدايته مع منتخب مصر، فقد لعب للأعمار السنية وخاض أولمبياد 2012 وكان أحد أهم أسباب وصول الفراعنة لكأس العالم 2018 بعد غياب استمر لقرابة الثلاثة عقود، ومنذ 2011 حتى الآن سجل الفرعون 56 هدفًا بقميص المنتخب المصري في 100 مباراة.

تزخر حياة محمد صلاح بالعديد من المواقف الإنسانية المميزة التي تؤكد أنه يستحق أن يكون قدوة كل الأجيال، ونلقى الضوء عليها فى السطور التالية..

رحلة التسع ساعات

في بدايته لعب صلاح للمقاولون العرب، ولينجح معهم، كان عليه أن يسافر لمدة 9 ساعات يوميًا، إذ كان يذهب إلى المدرسة فى الساعة 7 صباحًا، ويغادر بعد ساعتين ويمشي مسافة نحو 1 كم إلى محطة الحافلات ويستقل حافلة إلى بسيون، وأخرى من بسيون إلى طنطا، وقطار من طنطا إلى القاهرة، ثم حافلة أخرى إلى ملعب التدريب فى مدينة نصر، لقد كانت مهمة صعبة، ولكن النجم المصري اعترف أنها تستحق الشقاء.

مال من أجل السارق

عندما كان صلاح صغيرًا سرق لص 30 ألف جنيه مصري من سيارة والده، وألقت الشرطة القبض على الجاني، ولكن النجم المصري أقنع والده بعدم رفع دعوى قضائية، ثم أعطى اللص المال لمساعدته فى تغيير حياته.

وقال صلاح عن هذا الموقف سابقًا، "أنا لا أؤيد السرقة، ولكنني متأكد أنه كان لديه سبب أكبر لفعل هذا، أشعر فقط أنه فعل ذلك لسبب ما، وعندما سأل والدي قالت الشرطة إنه رجل فقير حقًا وليس لديه أي شيء في حياته، لذلك قلت له: فقط ساعده واتركه وشأنه".

صلاح ومتحدى الإعاقة

لبى صلاح طلباً لشاب من متحدي الإعاقة بالتقاط صورة تذكارية معه، على هامش مباراة ودية للمنتخب المصري أمام تنزانيا.

وخلال متابعته لفريق «وندرز»، الذي يضم ثلاثة أعضاء من ذوي الهمم، قبل انطلاق مباراة مصر والجابون، ضمن تصفيات كأس العالم صعد إلى المسرح وحيى أعضاء الفريق خلال لحظات توقف بين أغنيتين، كما قام بتصوير الفريق بالموبايل الخاص به.

دعم كنده علوش

أثبت المصري محمد صلاح نجم ليفربول من جديد الجانب الإنساني الإيجابي في شخصيته من خلال دعمه للممثلة السورية كندة علوش. وكشفت كندة علوش، زوجة الفنان المصري عمرو يوسف، مؤخراً عن تعرضها للإصابة بمرض سرطان الثدي.

وأوضحت علوش في تصريحات تلفزيونية أن صلاح اتصل بها هاتفياً ليطمئن على حالتها عقب عودتها من رحلة للعلاج من المرض الخبيث.

مساعدة رجل مشرد في محطة بنزين

توقف صلاح في محطة بنزين بسيارته البنتلي ليرى بعض الشباب يضايقون رجلاً مشردًا، فقال صلاح لهم: "قد تكونون أنتم في مكانه في غضون بضع سنوات"، وأعطى الرجل 100 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على غرفة لليلة.

وقال الرجل لاحقًا: "لقد رأى ما كان يحدث وقال لهم شيئًا ثم ذهب إلى ماكينة الصراف الآلي، وكنت أكثر من سعيد، أنا من أشد المعجبين به، محمد صلاح هو بطل حقيقي في عيني وأريد أن أشكره".

بنزين مجاني للجميع

خلال جائحة كورونا ذهب صلاح إلى محطة بنزين في سينسبري مرتديًا زي تدريب ليفربول ودفع ثمن الوقود من أجل الجميع، فقد كان يعلم أن العالم بأسره يعاني في ذلك الوقت ومع اضطرار الكثيرين إلى البقاء في المنزل، كان المال يمثل مشكلة إلى حد ما. كان قرار المساعدة ودفع ثمن وقود جميع من في المحطة في لفتة لا تصدق من المصري.

أعمال خيرية رائعة

لم ينس صلاح من أين أتى، فهو يحاول باستمرار تحسين حياة الناس في وطنه، ففي العام 2018، ورد أنه كان يمول بناء مركز طبي ومدرسة للفتيات في مسقط رأسه نجريج، كما دفع فاتورة عملية زرع نخاع لصبي مصري صغير عندما لم تتمكن أسرته من تحمل تكاليفها.

خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، تبرّع محمد صلاح، بأسطوانات أكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته نجريج في محافظة الغربية؛ لمساعدتهم على علاج مرضى كورونا

محبوب كل الاطفال

استجاب صلاح لطلب إحدى المدارس في إنجلترا، عندما تم توجيه دعوة له من أجل الحضور والتفاعل مع الأطفال الذين كانت أمنيتهم في اللقاء بنجم ليفربول، وكانت فكرة المقلب هي أن يتواجد صلاح خلف جدار، ليظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تعليقهم على مباريات بالدوري الإنجليزى، ليصابوا بمزيج من الاندهاش والسرور لمقابلتهم الفرعون وجهًا لوجه.

توجّه النجم محمد صلاح لزيارة الطفل، أوسكار، واحد من عشاق الفرعون المصري، وأحد مشجى الدوري الانجليزي في منزله، بعد أن كتب في واجبه المنزلي داخل كراسته مقطعا من أغنية مو صلاح ورسم الفرعون بجانب الأهرامات، وطلب من أمه أن تنشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أمل أن يراها صلاح ويستجيب له.