شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر رئيساً لبعثة سيدات الزمالك للكرة الطائرة فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:13 م

قرر نادي الزمالك تكليف نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة فى الصين، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة الطائرة "سيدات" التى تقام فى مركز هوانجلونج بمدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 17 ديسمبر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى الصين يوم 14 من الشهر الحالى، حيث تصل يوم 15 من نفس الشهر، ويخوض الفريق التدريب الرئيسى قبل البطولة يوم 16 ديسمبر.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة حيث اوقعت الفريق بجانب فرق:-

-تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".

ويأتي جدول مواعيد مباريات طائرة الزمالك "سيدات" في دور المجموعات كالتالي:-

- الزمالك ضد تيانجين بوهاي بانك الصيني يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- الزمالك ضد جيرداو ميناس البرازيلي يوم الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 12.30 ظهراً.

- الزمالك ضد فيروفولي ميلانو يوم الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك من : "أحمد فتحي مديراً فنياً ، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".