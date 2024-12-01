شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حضور إمام عاشور حفل زفاف ملكة جمال مصر.. "ميعرفش غير رضا البحراوى" والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل زفاف ملكة جمال مصر السابقة هاجر محمد مختار على رجل الأعمال محمد السيد، بأحد الفنادق الكبرى على النيل، حضور إمام عاشور نجم الأهلي، والذى تسبب في ضجة كبرى نظرًا للأحداث الجارية داخل أروقة القلعة الحمراء فى ظل العقوبة الموقعة على اللاعب بتغريمه مليون جنيه للاعتراض على عدم المشاركة، وتجاوزه فى حق محمد الشناوى قائد الفريق.

وشهدت الساعات الماضية انتشار العديد من مقاطع الفيديو لتواجد إمام عاشور فى حفل الزفاف، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، وحسب رواية أحد الحاضرين جاء حضور إمام عاشور للفرح بدعوة من شقيق العروسة، وعندما حضر حفل الزفاف كان فى استقباله أفراد الفرقة الخاصة بالمطرب الشعبي رضا البحراوى، وتوجه مباشرة إلى المسرح دون مصافحة العروسين، وهو ما لفت أنظار الجميع.

إمام عاشور ظل بصحبة رضا البحراوى طوال الفترة التي قضاها بالفرح، وحرص المطرب الشعبى على تشجيع النادى الأهلى بأغنية "جمهوره ده حماه" للترحيب بنجم القلعة الحمراء.

وبعد انتهاء رضا البحراوى من فقرته الغنائية اصطحب إمام عاشور لمغادرة الفرح، دون أن يصافح اللاعب أي فرد من الحاضرين.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسنى والنجم حكيم والمطرب الشعبى رضا البحراوى، وارتدت العروس فستانا لمصممة الأزياء مرام برهان ومصمم الشعر والميك أب أرتست دينا راغب، وتصوير الفيديو أحمد تحسين، والفوتوغرافيا كريم الشريف.