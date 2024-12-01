شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكرة النسائية بالزمالك: نرفض تسجيل أهداف كثيرة حتى لا تنسحب الفرق والان مع تفاصيل الخبر

كشف عادل حسين ، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك ، أنه خلال مباريات الفريق بالدورى لا يهمه تسجيل الأهداف الكثيرة لأنها لن تفيد الفريق.

وقال حسين، فى تصريح لبرنامج "نهارك أبيض" الذى يقدمه الإعلامى خالد غانم عبر قناة الزمالك، "الأهداف الكتير مش مهم بالنسبة لنا كفريق، ومش هيفيد الفرق الثانية، لكن على العكس".

وأضاف مدرب سيدات الزمالك، أنه بعد تسجيل اللاعبات هدفين أو ثلاثة أهداف فى المباراة أطلب منهن عدم تسجيل أهداف أخرى، والاكتفاء بما تم تسجيله قائلا، "لأننا نلعب كرة، وكثرة الأهداف ستجعل الفريق المنافس ينسحب".

وأشار حسين إلى أن الفترة الماضية كانت عقود اللاعبات قليلة مقارنة بالوقت الحالي، حيث كانت أعلى لاعبة تحصل على 5 آلاف جنيه، ولكن في الوقت الحالي تصل إلى 50 ألفا، ومن المتوقع زيادتها والحصول على ملايين مثل لاعبى الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدرب سيدات الزمالك أن أفضل فريق كرة نسائية في الفترة الحالية هو فريق مسار، وحرص على تهنئتهم قائلا، "نهن\ فريق مسار بعد الفوز ببرونزية دورى أبطال أفريقيا".



