شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات منتخبات الشباب فى مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على استكمال تطوير مركز المنتخبات الوطنية ليكون مقرًا دائمًا لكافة المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، في خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم المصرية.

وأكد أبو ريدة أن المركز سيوفر أفضل الإمكانيات للمنتخبات الوطنية، حيث سيضم إقامة فندقية متميزة، ورعاية طبية متكاملة، وملاعب تدريب مجهزة بأحدث التقنيات.

وتبرز أهمية هذا القرار فى توفير بيئة مثالية للاعبين من أجل التركيز على التدريب والتطور، حيث سيجدون كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد، وكذلك رفع مستوى المنتخبات الوطنية وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المختلفة.

كما يهدف القرار لبناء قاعدة عريضة للاعبين، حيث سيصبح المركز بمثابة حاضنة للاعبين الشباب، يمكنهم من خلاله تطوير مهاراتهم تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء.

ويبرز أيضا أهمية القرار في تعزيز مكانة الكرة المصرية والاهتمام بتطوير اللعبة، وتعزيز مكانة مصر على الخارطة الكروية، كما من المتوقع أن يجذب هذا المشروع المزيد من الاستثمارات إلى كرة القدم المصرية، مما يساهم في تطوير اللعبة بشكل أكبر.