شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مباراة جمعت الإسماعيلى مع إنبى قبل لقاء الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخشى فريق الإسماعيلى ، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، صحوة فريق إنبى فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلى فوزا مهما على بتروجت بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وتعد مباراة الليلة هى الثانية والأربعين بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 41 مباراة، نجح الإسماعيلى في الفوز في 14 لقاء، بينما خسر 13 مباراة وحسم التعادل 14 مواجهة بينهما، سجل لاعبو الدراويش 50 هدفا واستقبلت شباكهم 54 هدفا.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعدما نجح في خطف الفوز على بتروجت في الدقائق الأخيرة في الجولة الثالثة، بعد التعادل مع المحلة في أول لقاء وخسر من سيراميكا في الثانى، ليحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يأمل سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبى، في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم ووقف سلسلة النتائج السيئة التي يحققها الفريق بعد الخسارة في مباراتين آخرها برباعية فاركو، وحذر اللاعبين المقصرين بإبعادهم عن التشكيل الأساسى وإحالتهم لدكة البدلاء، وطالبهم بغلق المساحات أمام مهاجمى الدراويش واستغلال الفرص.

يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من تعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.