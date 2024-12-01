شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة البنك فى الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 128 مباراة، فاز فى 94 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 250 هدفا وتلقت شباكه 82، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وإستعادة الانتصارات للحفاظ على القمة في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون أبرز هدافيه مع استمرار غياب الفلسطيني وسام أبو علي المصاب، وطاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات ، كما يستمر غياب كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري للإصابة.

أرقام كولر