شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كلام أبو ريدة فى المؤتمر جيد وأتمني تحقيق مصلحة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الإعلامى أحمد شوبير إعجابه بكلام المهندس هانى أبو ريدة في المؤتمر الصحفي أمس، السبت، وقال إنه لأول مرة يعجبه الكلام ويتمنى تحقيقه وترجمته إلى واقع، وعلق على تصريح أبو ريدة أنه سيبدأ إعادة ترميم البيت من الداخل قائلا، "المهم وأنت بترتب البيت تجيب مين يرتب، محتاج ثورة وانتفاضة داخل اتحاد الكرة، فى وجوه لازم تستمر ووجوه لازم تختفى".

وطلب شوبير من أبو ريدة تفعيل عمل اللجان المختصة، ومنحها الصلاحيات، معلناً ثقته في أبوريدة أن يحقق كل ما وعد به فى المؤتمر، بشرط الاعتماد على وجوه لا ترغب فى مصالح شخصية، بل ترغب فى النهوض بالكرة المصرية لأن الشعب المصرى لا يرحم".

وأشار شوبير، فى برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أنه علم أن اتحاد الكرة سيستعين بخبير تحكيم أجنبى، والأهلى والزمالك وافقا على ذلك، وأنه من الواضح أن الفترة المقبلة ستشهد وجود خبير تحكيم أجنبى. وأشاد شوبير بلجنة ياسر عبد الرؤوف وعدم إدلائها بأى تصريحات، والتزامها الصمت خلال الأيام الماضية منذ توليه المسئولية.