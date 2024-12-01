شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة البنك اليوم فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:00 م

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وتعد مواجهة البنك الأهلي صعبة، خاصة أن الفريق الأحمر سقط في التعادل فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندري (1-1)، ليفشل فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وسيتولى الحكم محمد الحنفي مهمة إدارة مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحي، بينما يتواجد محمود ناصف حكمًا رابعًا.

ويظهر محمد علاء هاشم لأول مرة في مباريات الأهلي هذا الموسم، كحكم لتقنية الفيديو، برفقة أحمد حسام طه كحكم فيديو مساعد.

وأدار الحكم محمد الحنفى 36 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة اليوم، حقق الأحمر الفوز فى 24 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 8 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

وتعتبر هذه أول مباراة يديرها الحنفي للنادي الأهلي، منذ مواجهة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود، في 19 يوليو 2023، أي منذ 501 يوم.