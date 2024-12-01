شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ ثاني فعاليات المائدة المستديرة لبرنامج "تصدوا معنا" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري، نفذت وزارة الشباب والرياضة ثاني فعاليات المائدة المستديرة الأولى للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات " تصدوا معنا "، التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز بين الحقيقة والشائعة، فالشباب هم عماد المستقبل، وعلينا أن نؤهلهم ليكونوا سفراء للحقيقة ونشر الوعي بأهمية التحقق من المعلومات.

حيث استضاف خلالها الفريق البحثي للبرنامج عدداً من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة، بهدف مناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المصري وسبل صناعة ودعم الوعي الجمعي بالمعلومات الصحيحة ومسارات التصدي للشائعات بمختلف تلك الأصعدة.

وناقشت المائدة المستديرة في ثاني فعالياتها سبل إيجاد مسارات عمل مبتكرة بما يحقق مواجهة شاملة لمخاطر الشائعات وفق الإطارالتشريعي، واستعرضت المائدة المستديرة التجربة المصرية، وأيضاً التجارب التشريعية لدول نامية وصاعدة ومتقدمة بغرض طرح كافة التجارب والخروج بتوصيات تضاف إلى خطة العمل الشاملة التي يقوم الفريق البحثي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات باعدادها مما يساهم في إيجاد مواجهة وتصدي مبكر للشائعات.



حضر ثاني فعاليات المائدة المستديرة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشريع والقانون، وأيضاً التكنولوجيا والأمن السيبراني، ومنهم المهندس محمد عبد الحليم المستشار بوزارة العدل، المهندس أحمد محرم الباحث القانوني، المهندس علي سلطان مساعد وزير العدل، النائب ماجد الدين بركات وكيل لجنة التشريع بمجلس الشيوخ، النائبةسماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الدكتور حسین مقداد استاذ القانون الدستوري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، الدكتور أحمد عادل المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي، الدكتور محمد حجازي استشاري قانوني متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات المائدة المستديرة يأتي في ضوء عمل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار " تصدوا معنا " الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة عام 2021، حيث ينفذ البرنامج عدد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية، كما يعمل على رصد وتتبع الشائعات والرد عليها، وهذا عبر الوحدات والكوادر البشرية المدربة المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.



وزير الرياضة



المائدة المستديرة



تصدوا معنا