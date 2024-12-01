شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الزمالك قبل لقاء غزل المحلة.. مران خفيف وجلسة جوميز والمبيت فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة بالجولة الرابعة ببطولة الدورى، والمقرر لها الثامنة مساء غدٍ باستاد المحلة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، داخل مقر النادي بميت عقبة، على أن يغادر الفريق بعد التدريبات مُباشرة إلى مدينة طنطا للمبيت بها استعداداً لمواجهة الغزل المُرتقبة.

ويكتفي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بخوض مران خفيف مع بعض الجمل الفنية ثم يعقد جلسة مع اللاعبين لشرح خطة اللعب أمام المحلة وتحديد أدوار كل لاعب داخل الملعب، على أن يختار المدرب البرتغالي بعد المران قائمة الفريق التي ستُسافر إلى طنطا للدخول في معسكر مغلق استعداد لخوض المباراة .

وفاز الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.