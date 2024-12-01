شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن خناقة إمام عاشور والشناوى: "مفيش ضرب" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن كواليس الأزمة والمشادة التي حدثت بين إمام عاشور لاعب النادى الأهلى ومحمد الشناوى حارس الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، فى لإذاعة أون سبورت إف إم، إن المشكلة حدثت والبعض التبس عليه الأمر، فالمشكلة كانت فى الملعب بعد مباراة الأهلى وستاد أبيدجان، وكانت مجرد مشادة بين إمام والشناوى.

وأوضح شوبير قائلا، "إمام "زعق" وكوكا قالوا "متزعقش"، فرد عليه إمام، "أنا أزعق محدش ليه حاجة عندى".

وأكد شوبير، "لم يحدث ضرب بين عاشور والشناوى قائلا، "ولا فى ضرب وحاجة، الموضوع كله خروج عن القواعد المعمول بها في النادى الأهلى وغرفة الملابس"، مشيرا إلى أن مدير الكرة تدخل والموضوع انتهى، وقالوا إنه سيكون هناك اجتماع، وبالفعل تم توقيع غرامة مليون جنيه على إمام عاشور، وإيقاف أسبوع مع التدريب خارج نطاق الفريق، موضحا أن إمام عاشور اعتذر وتأسف، وقال إن هذا لن يتكرر مرة أخرى، وإن الشناوى أخ أكبر له.

ووجه شوبير رسالة بأن جمهور الأهلى يحب النادى أكثر من أى نجم بالفريق، مهما كان كبيرا، فلا داعى للدخول فى أزمة ستخسرها في النهاية مع ملايين الملايين.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن تلقى إمام عاشور عرضا من السعودية بـ6 ملايين دولار، وأنه توجه إلى منزل الشناوى للصلح برفقة مدير الكرة وعمرو السولية، وسألت النادى الأهلى قالوا "محصلش" وسخروا مما يتردد.