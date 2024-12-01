شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلي فى مواجهة البنك اليوم.. أبرزهم الشناوى وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الأهلى مع البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري. ويغيب عن الأهلى فى مباراة البنك اليوم كل من "محمد الشناوى للراحة، والفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري وكريم وليد "نيدفيد"، وكريم فؤاد ومحمد هاني والتونسي علي معلول للإصابة، وطاهر محمد طاهر لتراكم البطاقات، وإمام عاشور لأسباب تأديبية، ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله لأسباب فنية".

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – أفشة – عمر الساعي – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات – رضا سليم

الهجوم: محمود كهربا – بيرسي تاو – سمير محمد

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.