شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عبد القادر يحتفظ برئاسة الاتحاد المصري للدارتس والان مع تفاصيل الخبر

احتفظ يحيى عبد القادر عبد الله برئاسة الاتحاد المصري للدارتس حتى عام 2028 بعد تزكيته رئيساً من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين لهم حق التصويت والتي ضمت ممثلين عن أندية: القناة الرياضي ( هشام إبراهيم الدسوقى) وبورفؤاد الرياضي ( مروة محمود عبد المجيد) و نادي الصيد المصري بالدقي ( هبة محمود سعد) و نادي عمال فرشوط ( عبد اللاه محمد سباق ) ونادي قوص الرياضي (محمود يسن محمد ) ونادي الشبان المسلمين بقنا ( مؤمن محمد ميري ) كما فاز بالتزكية أيضا باقي أعضاء مجلس الإدارة وهم : جميل عفيفي ،و جمال يوسف ،و محمود الصعيدي ،ونادر جوهر القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد ،و زكريا عصام ،وجودة أبو النور نائب ،وهبة عبد العزيز .

وكان الاتحاد قد عقد جمعيته العمومية العادية بإحدى قاعات دار المدرعات بحضور المستشار محمد عمر أحمد ممثل الجهة القضائية، وأحمد مختار، وعوض سيد أبوزيد، ومحمد محمد نجيب ممثلي اللجنة الأولمبية المصرية .

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة باقي بنود جدول الأعمال الذي تضمن عددا من البنود من بينها: التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ومن جانبه وجه يحيى عبد القادر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على ثقتهم في مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تمتد حتى عام 2028.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد زخما من أجل توسيع قاعدة ممارسة رياضة الدارتس والارتقاء بالمستوى الفني للمسابقات من أجل تجديد دماء المنتخبات وتعزيز فرص مصر في التتويج بالميداليات في المنافسات العربية والأفريقية والدولية لاسيما وأن مصر تسعى إلى استضافة كأس العالم 2027.

يذكر أن يحيى عبد القادر كان قد فاز برئاسة الاتحادين العربي والأفريقي في شهر أكتوبر الماضي على هامش استضافة مصر لبطولات كأس أفريقيا الأولى للدارتس والبطولة العربية الثانية وبطولة مصر الدولية الثالثة التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024.