شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تشكر قرينة الرئيس على تهنئتها ببرونزية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت هنا جودة ، لاعبة منتخب تنس الطاولة ، على شكر السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، لتهنئتها لها بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم.

وكتبت هنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "كل الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية على هذا التشجيع والتهنئة الجميلة، وده يدفعنى أكتر اشتغل على نفسى واتعب وأرفع اسم مصر عاليا دايما".

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الساعات الماضية، عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".